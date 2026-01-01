British & Irish Lions Nike Club Hoodie für ältere Kinder

Britische und irische Löwen
Nike Club Hoodie für ältere Kinder
Zeig deine Liebe zu den British & Irish Lions mit diesem klassischen Nike Club Hoodie. Dieses mittelschwere French Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet sich der Hoodie sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: IW8568-451
Britische und irische Löwen
Zeig deine Liebe zu den British & Irish Lions mit diesem klassischen Nike Club Hoodie. Dieses mittelschwere French Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet sich der Hoodie sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.
Vorteile
Der Baumwoll-Hoodie bietet ganzjährigen Tragekomfort.
Produktinformationen
- 80 % Baumwolle/20 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß
- Style: IW8568-451
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 142 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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