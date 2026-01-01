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Brazil Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmshirt aus Strickmaterial für ältere Kinder - Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold

Recyclingmaterialien

Brasilien Academy Pro

Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil aus Strickmaterial (ältere Kinder)

29,99 €
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Dieses klassisch geschnittene Brasilien-Top verfügt über schweißableitende Technologie, die auch bei intensivem Training für kühlen Tragekomfort sorgt.


  • Gezeigte Farbe: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
  • Style: IB5523-435

Brasilien Academy Pro

29,99 €

Dieses klassisch geschnittene Brasilien-Top verfügt über schweißableitende Technologie, die auch bei intensivem Training für kühlen Tragekomfort sorgt.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
  • Style: IB5523-435

Größe und Passform

    • Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 150 cm
    • Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 147 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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