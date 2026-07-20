Nike Brasilia Trainingstasche (klein, 40 l)

Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Recyclingmaterialien
Workout für Workout, Training für Training, Tag für Tag – dies ist die Tasche, in der du einfach alles verstauen kannst. Mit viel Platz in mehreren Taschen innen und außen für deine gesamte Ausrüstung (darunter eine belüftete Seitentasche, wenn deine Sachen nach dem Workout verschwitzt sind), ist es ein Kinderspiel, sie zu verstauen.
Nike Brasilia
Workout für Workout, Training für Training, Tag für Tag – dies ist die Tasche, in der du einfach alles verstauen kannst. Mit viel Platz in mehreren Taschen innen und außen für deine gesamte Ausrüstung (darunter eine belüftete Seitentasche, wenn deine Sachen nach dem Workout verschwitzt sind), ist es ein Kinderspiel, sie zu verstauen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Perfect!
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Nike Brasilia