Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Tasche mit Kordelzug (18 l)
Die Oberseite ist offen, damit du größere Gegenstände gut verstauen und erreichen kannst, die Reißverschlusstasche auf der Vorderseite bietet dir schnellen Zugriff auf deine Essentials. Es war noch nie einfacher, alles Wichtige nah bei dir zu halten. Einfach umwerfen und los geht's.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IB4409-010
Nike Brasilia
Die Oberseite ist offen, damit du größere Gegenstände gut verstauen und erreichen kannst, die Reißverschlusstasche auf der Vorderseite bietet dir schnellen Zugriff auf deine Essentials. Es war noch nie einfacher, alles Wichtige nah bei dir zu halten. Einfach umwerfen und los geht's.
Vorteile
- Die Schulterriemen dienen als Kordelzug, mit dem der Verschluss oben zugezogen werden kann.
- Der verstärkte Boden schützt deine Ausrüstung vor Stößen und Kratzern.
Produktinformationen
- Ca. 36 x 51 x 5 cm (H x B x T)
- Body/Futter: 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IB4409-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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