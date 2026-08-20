Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Sporttasche (Klein, 41 l)
Auf diese Sporttasche wirst du bei deinem nächsten Besuch im Fitnessstudio bestimmt nicht verzichten wollen. Sie bietet nicht nur ein belüftetes Seitenfach für Schuhe oder andere benutzte Dinge, sondern auch ein geräumiges Hauptfach und Reißverschlusstaschen innen und außen.
- Gezeigte Farbe: Chalk/Schwarz/Weiß
- Style: IH7970-103
Nike Brasilia
Auf diese Sporttasche wirst du bei deinem nächsten Besuch im Fitnessstudio bestimmt nicht verzichten wollen. Sie bietet nicht nur ein belüftetes Seitenfach für Schuhe oder andere benutzte Dinge, sondern auch ein geräumiges Hauptfach und Reißverschlusstaschen innen und außen.
Vorteile
- Die beschichtete Boden schützt vor Stößen, Kratzern und Flüssigkeiten.
- Der verstellbare Schulterträger und die beiden Griffe bieten dir bequeme Trageoptionen.
- Die Seitentaschen eignen sich zur sicheren Aufbewahrung einer Wasserflasche oder anderer kleiner Essentials.
Produktinformationen
- ca. 51 x 28 x 28 cm (L x B x H)
- Body/Futter: 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Chalk/Schwarz/Weiß
- Style: IH7970-103
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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