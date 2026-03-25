Nike Brasilia 9.5 Trainingsschuhtasche (11 l)

Die Nike Brasilia Schuhtasche bietet unterwegs Stauraum für deine Schuhe mit einer Trennung von deiner anderen Ausrüstung. Dank dem Griff am Ende kannst du unterwegs leicht darauf zugreifen. Dank der äußeren Reißverschlusstasche kommst du schnell an deine kleinen Gegenstände. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: DM3982-010