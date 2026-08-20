Recyclingmaterialien
Boston Celtics Statement Edition
Jordan Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Das Boston Celtics Trikot ist ein Fan-Favorit und besticht mit einem Logo und Designdetails, die dem Trikot nachempfunden sind, das die Profis auf dem Court tragen. Es kombiniert atmungsaktives Mesh mit schweißableitender Technologie, um dich kühl und trocken zu halten, egal ob du auf dem Platz alles gibst oder einfach entspannt in der Stadt unterwegs bist.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: DO9519-012
Boston Celtics Statement Edition
Das Boston Celtics Trikot ist ein Fan-Favorit und besticht mit einem Logo und Designdetails, die dem Trikot nachempfunden sind, das die Profis auf dem Court tragen. Es kombiniert atmungsaktives Mesh mit schweißableitender Technologie, um dich kühl und trocken zu halten, egal ob du auf dem Platz alles gibst oder einfach entspannt in der Stadt unterwegs bist.
Vorteile
- Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
- Atmungsaktives Mesh hält dich auf dem Spielfeld sowie in der Freizeit angenehm kühl.
Produktinformationen
- Gewebtes Jock-Tag am Saum
- Standardpassform für ein relaxtes, bequemes Tragegefühl
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: DO9519-012
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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Boston Celtics Statement Edition