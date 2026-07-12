Boston Celtics Nike NBA Swingman Shorts für Herren

Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Die Boston Celtics Nike NBA Swingman Shorts wurden von den originalen NBA-Shorts inspiriert.Sie bestehen aus schweißableitendem Material und haben Designdetails, die dem Look deines Teams auf dem Spielfeld nachempfunden wurden.Seitentaschen ermöglichen die unkomplizierte Aufbewahrung deiner Essentials.Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
Boston Celtics
NBA-INSPIRATION FÜR DEIN TEAM.
Die Boston Celtics Nike NBA Swingman Shorts wurden von den originalen NBA-Shorts inspiriert.Sie bestehen aus schweißableitendem Material und haben Designdetails, die dem Look deines Teams auf dem Spielfeld nachempfunden wurden.Seitentaschen ermöglichen die unkomplizierte Aufbewahrung deiner Essentials.Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Gefällt mir gut.
F A.
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