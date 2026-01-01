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Boston Celtics Courtside Nike NBA Vintage T-Shirt (Herren) - Schwarz

Boston Celtics Courtside

Nike NBA Vintage T-Shirt (Herren)

39,99 €
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Zeig deine Treue zu den Boston Celtics mit einem sauberen Sprungwurf durch das Kettennetz. Dieses T-Shirt mit Retro-Grafik erinnert an den rauen Look der 90er. Hol dir den Sieg. Cha. Ching!


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: HV5638-010

Boston Celtics Courtside

39,99 €

Zeig deine Treue zu den Boston Celtics mit einem sauberen Sprungwurf durch das Kettennetz. Dieses T-Shirt mit Retro-Grafik erinnert an den rauen Look der 90er. Hol dir den Sieg. Cha. Ching!

Vorteile

Die weiche, mittelschwere Baumwolle fällt locker über den Körper.

Produktinformationen

  • Weite Passform
  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: HV5638-010

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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