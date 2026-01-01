Boston Celtics Courtside
Nike NBA Vintage T-Shirt (Herren)
Zeig deine Treue zu den Boston Celtics mit einem sauberen Sprungwurf durch das Kettennetz. Dieses T-Shirt mit Retro-Grafik erinnert an den rauen Look der 90er. Hol dir den Sieg. Cha. Ching!
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: HV5638-010
Boston Celtics Courtside
Zeig deine Treue zu den Boston Celtics mit einem sauberen Sprungwurf durch das Kettennetz. Dieses T-Shirt mit Retro-Grafik erinnert an den rauen Look der 90er. Hol dir den Sieg. Cha. Ching!
Vorteile
Die weiche, mittelschwere Baumwolle fällt locker über den Körper.
Produktinformationen
- Weite Passform
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: HV5638-010
Größe und Passform
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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