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Boston Celtics Courtside
Nike NBA T-Shirt mit lockerer Passform (Herren)
30 % Rabatt
Mit diesem locker geschnittenen T-Shirt zeigst du deine Liebe zu den Celtics – durch alle Höhen und Tiefen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: HV6242-010
Boston Celtics Courtside
30 % Rabatt
Mit diesem locker geschnittenen T-Shirt zeigst du deine Liebe zu den Celtics – durch alle Höhen und Tiefen.
Vorteile
Die weiche, mittelschwere Baumwolle fällt locker über den Körper.
Produktinformationen
- Weite Passform
- Gerippter Halsbund
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: HV6242-010
Größe und Passform
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Boston Celtics Courtside
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