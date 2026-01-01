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Boston Celtics Courtside Nike NBA T-Shirt mit lockerer Passform (Herren) - Schwarz

Boston Celtics Courtside

Nike NBA T-Shirt mit lockerer Passform (Herren)

30 % Rabatt
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Mit diesem locker geschnittenen T-Shirt zeigst du deine Liebe zu den Celtics – durch alle Höhen und Tiefen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: HV6242-010

Boston Celtics Courtside

30 % Rabatt

Mit diesem locker geschnittenen T-Shirt zeigst du deine Liebe zu den Celtics – durch alle Höhen und Tiefen.

Vorteile

Die weiche, mittelschwere Baumwolle fällt locker über den Körper.

Produktinformationen

  • Weite Passform
  • Gerippter Halsbund
  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: HV6242-010

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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