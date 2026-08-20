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Recyclingmaterialien
Boston Celtics Courtside
Nike NBA Club Herrenjacke aus Webmaterial mit durchgehendem Reißverschluss
89,99 €
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Auffällig. Stolz. Bereit für Sieg oder Niederlage. Immer. Mit dieser Jacke mit Wohlfühlfaktor und durchgehendem Reißverschluss bekennst du dich zu den Celtics.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Clover/Clover
- Style: HV9690-010
Boston Celtics Courtside
89,99 €
Auffällig. Stolz. Bereit für Sieg oder Niederlage. Immer. Mit dieser Jacke mit Wohlfühlfaktor und durchgehendem Reißverschluss bekennst du dich zu den Celtics.
Vorteile
- Das mittelschwere, leicht angeraute Fleece ist außen geschmeidig, innen leicht flauschig und bietet kuscheligen Tragekomfort und ein luftiges Tragegefühl. Dieses bequeme Kleidungsstück, das du das ganze Jahr über tragen kannst, eignet sich ideal für die schwierigen Zwischentemperaturen.
- Mit dem Kordelzug kannst du die Kapuze locker tragen oder enger zuziehen, um dich warmzuhalten.
Produktinformationen
- Kapuzenpullover mit Kordelzug
- Durchgehender Reißverschluss
- Body: 100 % Polyester. Futter: 100 % Polyester Kapuzenfutter: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Clover/Clover
- Style: HV9690-010
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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Boston Celtics Courtside
89,99 €