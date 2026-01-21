Boston Celtics Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren

Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Mit seinem weißen Hintergrund ist das Association Edition Trikot wie ein roter Faden, der alle Teams der NBA verbindet. Das Boston Celtics Trikot wurde von den Trikots der Profis auf dem Hallenparkett inspiriert– von den Teamfarben und Grafiken bis hin zu leichtem, schweißableitendem Mesh. Auf dem Spielfeld sowie in der Freizeit kannst du dich auf trockenen, kühlen Tragekomfort freuen. Gleichzeitig repräsentierst du deine Stars und das Spiel, das du so liebst.
Boston Celtics Association Edition
Mit seinem weißen Hintergrund ist das Association Edition Trikot wie ein roter Faden, der alle Teams der NBA verbindet. Das Boston Celtics Trikot wurde von den Trikots der Profis auf dem Hallenparkett inspiriert– von den Teamfarben und Grafiken bis hin zu leichtem, schweißableitendem Mesh. Auf dem Spielfeld sowie in der Freizeit kannst du dich auf trockenen, kühlen Tragekomfort freuen. Gleichzeitig repräsentierst du deine Stars und das Spiel, das du so liebst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4 Sterne
Jalen brown white Celtics jersey
jam 2779
the jersey looks different and size medium is too big
super maillot
NathalieG493470911
Article conforme à la description . Livré très rapidement . Taille bien . Tissu bonne qualité je suis ravie . Merci je recommande cette article et le site
craigh513860178
Better than what I though it was gonna be highly recommended it
Boston Celtics Association Edition