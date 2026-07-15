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Nike Basics Knöchelsocken für Kinder (3 Paar) - Weiß

Nike Basics

Knöchelsocken für Kinder (3 Paar)

9,99 €
Weiß
Schwarz
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Diese Socken aus elastischen Polyestergarnen in einer flachen Strickkonstruktion passen perfekt zu deinen Schuhen. Die weiche Dämpfung auf der Unterseite, an der Ferse und an den Zehen gibt zusätzlichen Halt und trägt dazu bei, den Aufprall beim Laufen, Springen und Hüpfen zu verringern.


  • Gezeigte Farbe: Weiß
  • Style: CQ8848-100

Nike Basics

9,99 €

Diese Socken aus elastischen Polyestergarnen in einer flachen Strickkonstruktion passen perfekt zu deinen Schuhen. Die weiche Dämpfung auf der Unterseite, an der Ferse und an den Zehen gibt zusätzlichen Halt und trägt dazu bei, den Aufprall beim Laufen, Springen und Hüpfen zu verringern.

Produktinformationen

  • Beinhaltet 3 Paar Socken
  • 97 % Polyester/3 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß
  • Style: CQ8848-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (4)

3.3 Sterne

  • AlainH962935206

    Great quality/price socks for kids

  • IbrahimC195628783

    Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.

  • Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes

    StephaneN821772776

    Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere

Nike Basics Knöchelsocken für Kinder (3 Paar)

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