Nike Basics Knöchelsocken für Kinder (3 Paar)

AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
Diese Socken aus elastischen Polyestergarnen in einer flachen Strickkonstruktion passen perfekt zu deinen Schuhen. Die weiche Dämpfung auf der Unterseite, an der Ferse und an den Zehen gibt zusätzlichen Halt und trägt dazu bei, den Aufprall beim Laufen, Springen und Hüpfen zu verringern.
Nike Basics
Diese Socken aus elastischen Polyestergarnen in einer flachen Strickkonstruktion passen perfekt zu deinen Schuhen. Die weiche Dämpfung auf der Unterseite, an der Ferse und an den Zehen gibt zusätzlichen Halt und trägt dazu bei, den Aufprall beim Laufen, Springen und Hüpfen zu verringern.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3.3 Sterne
AlainH962935206
Great quality/price socks for kids
IbrahimC195628783
Wie immer 1a Qualität, der kleine empfindet es sehr bequem und ist was Socken angeht sehr empfindlich.
Mauvaise qualité de matière pour des chaussettes
StephaneN821772776
Matière qui manque de coton et qui n’est pas agréable, mon fils les a porté une journée et elle sont plein de petite bouloches, je déconseille cette référence et surtout cette matiere
Nike Basics