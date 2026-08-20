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Nike Aura Hüfttasche mit Blumenmuster (2 l) - Schwarz/Schwarz/Gunmetal

Recyclingmaterialien

Nike Aura

Hüfttasche mit Blumenmuster (2 l)

39,99 €
Schwarz/Schwarz/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Hüfttasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Schlüssel, Karten, Smartphone? Check. Sie passen alle in das Hauptfach. Die Reißverschlusstasche hinten und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal
  • Style: IQ1270-010

Nike Aura

39,99 €

Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Hüfttasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Schlüssel, Karten, Smartphone? Check. Sie passen alle in das Hauptfach. Die Reißverschlusstasche hinten und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel.

Produktinformationen

  • Ca. 17,8 x 7,6 x 12,7 cm (L x B x H)
  • Verstellbarer Riemen
  • Body: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal
  • Style: IQ1270-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Aura Hüfttasche mit Blumenmuster (2 l)

    Nike Aura

    39,99 €