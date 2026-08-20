Recyclingmaterialien
Nike Aura
Hüfttasche mit Blumenmuster (2 l)
Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Hüfttasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Schlüssel, Karten, Smartphone? Check. Sie passen alle in das Hauptfach. Die Reißverschlusstasche hinten und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal
- Style: IQ1270-010
Nike Aura
Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Hüfttasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Schlüssel, Karten, Smartphone? Check. Sie passen alle in das Hauptfach. Die Reißverschlusstasche hinten und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel.
Produktinformationen
- Ca. 17,8 x 7,6 x 12,7 cm (L x B x H)
- Verstellbarer Riemen
- Body: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Gunmetal
- Style: IQ1270-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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