 
Bild 1 von 7
Nike Aura Crossbody-Tasche mit Blumenmuster (5 l) - Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Nike Aura

Crossbody-Tasche mit Blumenmuster (5 l)

39,99 €
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
Schwarz/Schwarz/Gunmetal
EINHEITSGRÖSSE

Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Crossbody-Tasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach verfügt über eine Eingrifftasche aus Mesh innen, und die Eingrifftasche mit Reißverschluss macht die Organisation deiner Wertsachen zum Kinderspiel.


  • Gezeigte Farbe: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Style: IV5665-654

Nike Aura

39,99 €

Ja, du brauchst definitiv noch eine Aura Crossbody-Tasche. Dieses Modell kombiniert einen raffinierten Blumenprint mit modischen Metallic-Details. Das Hauptfach verfügt über eine Eingrifftasche aus Mesh innen, und die Eingrifftasche mit Reißverschluss macht die Organisation deiner Wertsachen zum Kinderspiel.

Produktinformationen

  • Ca. 18 x 28 x 5 cm (B x H x T)
  • Verstellbarer Riemen
  • Body: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Style: IV5665-654

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Aura.

    Nike Aura Crossbody-Tasche mit Blumenmuster (5 l)

    Nike Aura

    39,99 €

    Vervollständige den Look

    Item 3 of 8