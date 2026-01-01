Nike Aura
Crescent Crossbody-Tasche (4 l)
In der Nike Aura Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Das Hauptfach bietet schnellen Zugriff auf kleine Gegenstände, und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel. Diese Version kombiniert Cord mit Metallic-Details.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Metallic Silver Barrel
- Style: IH2122-010
Nike Aura
In der Nike Aura Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Das Hauptfach bietet schnellen Zugriff auf kleine Gegenstände, und die Eingrifftaschen innen machen die Organisation zum Kinderspiel. Diese Version kombiniert Cord mit Metallic-Details.
Produktinformationen
- Verstellbarer Riemen
- Ca. 30,5 x 18 x 10 cm (B x H x T)
- Body: 100 % Polyester; Futter: 100 % Polyester.
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Metallic Silver Barrel
- Style: IH2122-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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