A'Two "WNBA 30th" A'ja Wilson Basketballschuhe

Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu
PiotrB91561237
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.
A'ja läuft das ganze Spiel mit voller Geschwindigkeit über das Spielfeld. Deshalb haben wir den A'Two reaktionsschneller als das Original gemacht. Wenn du bereit bist, mit dem M'VP Schritt zu halten, dann gib alles mit der weichen Dämpfung, die mit dem leistungsstarken Air Zoom kombiniert wird, um dir das gewisse Etwas zu verleihen.
A'Two „WNBA 30th“
A'ja läuft das ganze Spiel mit voller Geschwindigkeit über das Spielfeld. Deshalb haben wir den A'Two reaktionsschneller als das Original gemacht. Wenn du bereit bist, mit dem M'VP Schritt zu halten, dann gib alles mit der weichen Dämpfung, die mit dem leistungsstarken Air Zoom kombiniert wird, um dir das gewisse Etwas zu verleihen.
Dieses besondere Design ehrt das 30-jährige Jubiläum der WNBA und kombiniert das Debütlogo der Liga mit klassischen Chromfarben, um alle zu ehren, die jungen Basketballerinnen wie A’ja Hoffnung gaben. Er ist eine Hommage an alle Spielerinnen der Vergangenheit, an die Stars von heute und an die Basketballerinnen von morgen.
Der Cushlon-3.0-Schaumstoff sorgt für eine optimale Dämpfung und Reaktionsfähigkeit, damit du von Korb zu Korb sprinten kannst. Eine weiche Schicht aus zusätzlichem Schaumstoff auf der Oberseite sorgt für Tragekomfort und Halt.
Ein bissiges, von unten beladenes Air Zoom-Element im Vorfuß gibt deinem ersten Schritt noch mehr Kraft, wenn du den Korb angreifst. Eine Mittelfußplatte sorgt für ausreichende Stabilität bei dynamischen Bewegungen.
Mit unserem Fischgräten-Traktionsprofil kannst du sofort anhalten und auf Kommando das Tempo wechseln. Ein eingespritzter, geformter Ferseneinsatz stabilisiert und hält deinen Fuß.
Das strapazierfähige Obermaterial passt sich deinem Fuß an und sorgt für einen sicheren Halt, wenn du Gegner defensiv kontrollierst oder mit dem Rock an ihnen vorbeizischst.
Als Anspielung auf A'jas charakteristische Asymmetrie haben wir auf einer Seite des Schuhs eine Belüftung mit Einsätzen eingebaut, wenn es im Spiel einmal heiß hergehen sollte.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu
PiotrB91561237
Sprawdzony model w wyjątkowym wydaniu. Bardzo wygodny.
A'Two „WNBA 30th“
Eigenschaften
Court-Feeling
Entwickelt für
Passform
Schuhgewicht
Ca. 385 g (Herrengröße 42,5)
Sprengung
Ca. 6 mm
A'ja Wilson
Forward, Las Vegas Aces