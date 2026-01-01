Atlético Madrid Windrunner Nike Therma-FIT mittelschwere Fußballweste (Herren)

Die subtile Art, Atlético Madrid zu supporten. Diese Therma-FIT-Weste im minimalistischen, abgetönten Design sorgt für Wärme in einem vielseitigen, praktischen Paket. Die Isolierung ist in einem Chevron-Design abgesteppt, das an die klassische Windrunner Jacke erinnert. Das strapazierfähige Webmaterial auf der Außenseite schützt dich vor leichtem Regen und hält deinen Core trocken.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Smoke Grey/Sport Red

Style: HM3174-010