Atlético Madrid Club Nike Fußballhoodie aus Fleece für Herren

Atlético Madrid Club
Nike Fußball-Fleece-Hoodie für Herren
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Die subtile Art, Atlético Madrid zu supporten. Dieser Kapuzenpullover im minimalistischen, subtilen Design besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen angenehm weich und außen glatt anfühlt.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sport Red
- Style: HM2854-010
Atlético Madrid Club
Die subtile Art, Atlético Madrid zu supporten. Dieser Kapuzenpullover im minimalistischen, subtilen Design besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen angenehm weich und außen glatt anfühlt.
Vorteile
- Mit dem Kordelzug kannst du die Kapuze locker tragen oder verschließen, um dich warm zu halten.
- Die gerippten Bündchen und der gerippte Saum verhindern ein Verrutschen, wenn du dich bewegst.
Produktinformationen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Sport Red
- Style: HM2854-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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