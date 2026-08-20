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Atlético Madrid Club Nike Fußballhoodie aus Fleece für Herren - Schwarz/Sport Red

Atlético Madrid Club

Nike Fußball-Fleece-Hoodie für Herren

30 % Rabatt

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Die subtile Art, Atlético Madrid zu supporten. Dieser Kapuzenpullover im minimalistischen, subtilen Design besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen angenehm weich und außen glatt anfühlt.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sport Red
  • Style: HM2854-010

Atlético Madrid Club

30 % Rabatt

Die subtile Art, Atlético Madrid zu supporten. Dieser Kapuzenpullover im minimalistischen, subtilen Design besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen angenehm weich und außen glatt anfühlt.

Vorteile

  • Mit dem Kordelzug kannst du die Kapuze locker tragen oder verschließen, um dich warm zu halten.
  • Die gerippten Bündchen und der gerippte Saum verhindern ein Verrutschen, wenn du dich bewegst.

Produktinformationen

  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sport Red
  • Style: HM2854-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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