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Atlético Madrid Club Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss (ältere Kinder, Jungen) - Deep Royal Blue/Weiß

Atlético Madrid Club

Nike Fußball-Hoodie aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder (Jungen)

54,99 €
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Weich, warm und bequem – dieser Atlético Hoodie schützt dich bei kaltem Wetter. Das French-Terry-Material in klassischer Passform lässt sich einfach über anderen Kleidungsstücken tragen. Die Details auf der Brust zeigen deine Liebe für dein Lieblingsteam.


  • Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue/Weiß
  • Style: IO3549-455

Atlético Madrid Club

54,99 €

Weich, warm und bequem – dieser Atlético Hoodie schützt dich bei kaltem Wetter. Das French-Terry-Material in klassischer Passform lässt sich einfach über anderen Kleidungsstücken tragen. Die Details auf der Brust zeigen deine Liebe für dein Lieblingsteam.

Vorteile

  • Das French-Terry-Material ist weich und sorgt für leichten Tragekomfort wie dein klassisches Sweatshirt.
  • Bündchen und Saum sind gerippt und sorgen dafür, dass der Hoodie perfekt sitzt, wenn du dich bewegst.

Produktinformationen

  • Vordertaschen
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue/Weiß
  • Style: IO3549-455

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 157 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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