Atlético Madrid 25/26
Nike Academy Rucksack
Das Wetter hält dich nicht vom Training ab und sollte dir deshalb auch nicht deine trockene Ausrüstung zunichte machen. Egal, ob er auf dem Boden abgestellt wird oder an einem Zaun hängt: Dieser Rucksack kommt auch mit Spiel- und Trainingsbedingungen zurecht, die alles andere als ideal sind – und bietet dir in seiner Vordertasche genug Platz für deinen Ball. Der Regenschutz ist mit der Nike Storm-FIT-Technologie ausgestattet, um zusätzlichen Schutz vor den Elementen zu bieten, während das Mesh an der Tasche für Atmungsaktivität und Belüftung an Schönwettertagen sorgt.
- Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue/Sport Red/Weiß
- Style: IR4745-455
Atlético Madrid 25/26
Das Wetter hält dich nicht vom Training ab und sollte dir deshalb auch nicht deine trockene Ausrüstung zunichte machen. Egal, ob er auf dem Boden abgestellt wird oder an einem Zaun hängt: Dieser Rucksack kommt auch mit Spiel- und Trainingsbedingungen zurecht, die alles andere als ideal sind – und bietet dir in seiner Vordertasche genug Platz für deinen Ball. Der Regenschutz ist mit der Nike Storm-FIT-Technologie ausgestattet, um zusätzlichen Schutz vor den Elementen zu bieten, während das Mesh an der Tasche für Atmungsaktivität und Belüftung an Schönwettertagen sorgt.
Vorteile
- Die Nike Storm-FIT-Technologie schützt dich vor Wind und Regen, wodurch du bei jedem Wetter hohen Tragekomfort genießen kannst.
- In einer Seitentasche mit Klettverschluss kannst du den Regenschutz verstauen.
- Die vergrößerte Tech-Tasche bietet Platz für deine Geräte.
- Gepolsterte, verstellbare Schulterträger ermöglichen eine bequeme Passform.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Handwäsche
- Gezeigte Farbe: Deep Royal Blue/Sport Red/Weiß
- Style: IR4745-455
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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