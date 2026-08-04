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Hoch bewertet
A'One "Lem and Lime" A'ja Wilson Basketballschuh - Volt/Barely Volt/Weiß

A'One "Lem and Lime"

A'ja Wilson Basketballschuh

30 % Rabatt
Volt/Barely Volt/Weiß
Stone Mauve/Silt Red/Metallic Red Bronze
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Klar, A'ja Wilson hat ihren eigenen Schuh – was sollte man auch anderes von einer dreifachen MVP erwarten? Ihr erster Signature-Schuh wurde mit weichem Cushlon 3.0-Schaumstoff gefertigt, der ihr den ultimativen Komfort bietet, den sie braucht, um immer in Topform zu bleiben. Egal, ob sie mit Sprungwürfen punktet, die Rebounds dominiert oder in der Verteidigung alles gibt – A'ja pusht sich immer weiter und hebt ihr Spiel konstant auf das nächste Level. Das liegt einfach in ihrer Natur. Die eigentliche Frage ist jedoch: Bist du bereit, dein Spiel auch dorthin zu bringen?


  • Gezeigte Farbe: Volt/Barely Volt/Weiß
  • Style: FZ8605-702

A'One "Lem and Lime"

30 % Rabatt

Klar, A'ja Wilson hat ihren eigenen Schuh – was sollte man auch anderes von einer dreifachen MVP erwarten? Ihr erster Signature-Schuh wurde mit weichem Cushlon 3.0-Schaumstoff gefertigt, der ihr den ultimativen Komfort bietet, den sie braucht, um immer in Topform zu bleiben. Egal, ob sie mit Sprungwürfen punktet, die Rebounds dominiert oder in der Verteidigung alles gibt – A'ja pusht sich immer weiter und hebt ihr Spiel konstant auf das nächste Level. Das liegt einfach in ihrer Natur. Die eigentliche Frage ist jedoch: Bist du bereit, dein Spiel auch dorthin zu bringen?

Frisch bis zum Spielende

Um A'jas vielseitigem Spielstil gerecht zu werden, haben wir ihren Schuh mit weichem Cushlon 3.0-Schaumstoff unter dem Fuß ausgestattet, der für eine optimale Energierückgabe sorgt. So kann sie bei jedem Spielzug Höchstleistungen zeigen und den Sieg weiter in Reichweite bringen.

Kompromisslos leicht

A'ja ist nicht aufzuhalten, wenn es beim Spiel heiß hergeht. Das leichte, atmungsaktive Mesh sorgt für Schnelligkeit.

Feinabgestimmte Traktion

Der weiche, stabile Schaumstoff bietet in Kombination mit einem generativen Traktionsprofil den Halt und die Kontrolle, die A'ja braucht, um als Verteidigerin erfolgreich zu sein.

Star-Power

A'jas Logo basiert auf dem Stern, den sie immer in ihrer Unterschrift zeichnet. Ihr Logo ist stark, mutig und verspielt – genau wie die Energie, die sie auf den Court bringt.

Weitere Vorteile

  • Die verlängerte Erhebung im Fersenbereich sorgt für optimale Stabilität.
  • Das Mittelfußband ermöglicht optimale Unterstützung für das Fußgewölbe und Bewegungskontrolle.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Volt/Barely Volt/Weiß
  • Style: FZ8605-702

Größe und Passform

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (449)

4.3 Sterne

  • Aja!!

    Ohiolady

    [This review was collected as part of a promotion.] I love them and I would buy another pair again on sale

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • Good shoe, good value

    Marry

    [This review was collected as part of a promotion.] My daughter likes the fit of these shoes and the price was right.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • Beautiful, functional shoe

    Marry

    [This review was collected as part of a promotion.] My daughter loved the color of these shoes and they are comfortable for basketbal.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
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A'One "Lem and Lime" A'ja Wilson Basketballschuh

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