Bild 1 von 2
Nike Alpha Elite
Trainingshandschuhe
54,99 €
Mit den Alpha Elite-Handschuhen sind schwere Gewichte kein Problem. Der High-Density-Schaumstoff an den Handflächen bietet guten Grip. Sie sind komplett verstellbar, wodurch sie noch besser halten.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: HM7040-091
Nike Alpha Elite
54,99 €
Mit den Alpha Elite-Handschuhen sind schwere Gewichte kein Problem. Der High-Density-Schaumstoff an den Handflächen bietet guten Grip. Sie sind komplett verstellbar, wodurch sie noch besser halten.
Vorteile
- Das beschwerte Mesh auf der Rückseite der Handschuhe sorgt für Halt und Atmungsaktivität.
- Mit dem Daumeneinsatz aus Frottee kannst du Schweiß abwischen.
Produktinformationen
- 80 % Ziegenleder / 15 % Polyester / 5 % PU-Schaumstoff Handrücken: 82 % Polyester / 9 % Nylon / 8 % Polyurethan / 1 % Elastan Sonstiges Material: 80 % Polyester / 10 % Nylon / 10 % Elastan
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: HM7040-091
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Keine Bewertungen
Nike Alpha Elite
54,99 €