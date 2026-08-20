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Nike Alpha Elite Trainingshandschuhe - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike Alpha Elite

Trainingshandschuhe

54,99 €

Mit den Alpha Elite-Handschuhen sind schwere Gewichte kein Problem. Der High-Density-Schaumstoff an den Handflächen bietet guten Grip. Sie sind komplett verstellbar, wodurch sie noch besser halten.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: HM7040-091

Nike Alpha Elite

54,99 €

Mit den Alpha Elite-Handschuhen sind schwere Gewichte kein Problem. Der High-Density-Schaumstoff an den Handflächen bietet guten Grip. Sie sind komplett verstellbar, wodurch sie noch besser halten.

Vorteile

  • Das beschwerte Mesh auf der Rückseite der Handschuhe sorgt für Halt und Atmungsaktivität.
  • Mit dem Daumeneinsatz aus Frottee kannst du Schweiß abwischen.

Produktinformationen

  • 80 % Ziegenleder / 15 % Polyester / 5 % PU-Schaumstoff Handrücken: 82 % Polyester / 9 % Nylon / 8 % Polyurethan / 1 % Elastan Sonstiges Material: 80 % Polyester / 10 % Nylon / 10 % Elastan
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: HM7040-091

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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