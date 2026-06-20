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Alexia Putellas Nike Fußball-T-Shirt (Herren) - Schwarz

Alexia Putellas

Nike Fußball-T-Shirt (Herren)

34,99 €

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Feiere die bereits legendäre Karriere von Alexia Putellas mit Style. Dieses T-Shirt aus 100 % Baumwolle in Standardpassform gibt dir sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Freizeit Tragekomfort. Wenn du normalerweise Herren-Styles trägst, empfehlen wir dir, deine übliche Größe zu bestellen. Wenn du normalerweise Damen-Styles trägst, empfehlen wir dir, eine Nummer kleiner zu bestellen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: JF6430-010

Alexia Putellas

34,99 €

Feiere die bereits legendäre Karriere von Alexia Putellas mit Style. Dieses T-Shirt aus 100 % Baumwolle in Standardpassform gibt dir sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Freizeit Tragekomfort. Wenn du normalerweise Herren-Styles trägst, empfehlen wir dir, deine übliche Größe zu bestellen. Wenn du normalerweise Damen-Styles trägst, empfehlen wir dir, eine Nummer kleiner zu bestellen.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: JF6430-010

Größe und Passform

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Alexia la reina

    SoukaïnaD804629334

    Très beau t-shirt d’Alexia Putellas

Alexia Putellas Nike Fußball-T-Shirt (Herren)

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