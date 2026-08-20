Nike Alate Minimalist Sport-BH mit Polster und leichtem Halt

Recyclingmaterialien
Nike Alate Minimalist
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Für die Abenteurer, die nur mit dem Notwendigsten um die Welt reisen. Diejenigen, die sich nicht scheuen, Outfits öfter zu tragen und die ihren Style kennen. Mit dem Alate Minimalist Sport-BH genießt du ganztägigen Halt, ohne auf Tragekomfort zu verzichten. Er besticht durch ein einzigartiges Dämpfungserlebnis, vollständig verstellbare Träger und ein flaches Design, das alles mitmacht. Mit weichem, schweißableitendem Material hält dich dieser Sport-BH den ganzen Tag lang angenehm trocken.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
- Style: DM0526-010
Nike Alate Minimalist
Für die Abenteurer, die nur mit dem Notwendigsten um die Welt reisen. Diejenigen, die sich nicht scheuen, Outfits öfter zu tragen und die ihren Style kennen. Mit dem Alate Minimalist Sport-BH genießt du ganztägigen Halt, ohne auf Tragekomfort zu verzichten. Er besticht durch ein einzigartiges Dämpfungserlebnis, vollständig verstellbare Träger und ein flaches Design, das alles mitmacht. Mit weichem, schweißableitendem Material hält dich dieser Sport-BH den ganzen Tag lang angenehm trocken.
Für überall entwickelt
Ein herkömmlicher Haken- und Ösenverschluss auf der Rückseite und verstellbare Träger verleihen diesem BH das vielseitige Tragegefühl, das du brauchst, egal ob du den ganzen Tag lang unterwegs bist oder es dir gemütlich machst. Mit genau dem richtigen Stretch beim Tragen erlangt der BH zwischen den Einsätzen seine Form zurück und behält sie bei, damit er jedes Mal perfekt sitzt.
Kaum spürbar
Das unglaublich leichte, angeraute Material und das abgerundete Band passen sich deinen Bewegungen an. Superweiches Mesh innen sorgt für ein leichtes, atmungsaktives Tragegefühl. Der untere Ausschnitt und die dünneren Träger gewährleisten minimale Abdeckung, ohne dabei den Halt zu beeinträchtigen.
Kühl und trocken
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst. Perforationen vorne in der Mitte sorgen für Atmungsaktivität in diesem wärmeintensiven Bereich.
Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
Elastische, weiche, speziell entwickelte Polster sorgen für rutschfesten Halt bei Bewegungen. Die Sanuhr-Form zwischen den Körbchen sorgt für zusätzliche Atmungsaktivität.
Produktinformationen
- Body: 74 % Polyester / 26 % Elastan; Mesh: 59 % Polyester/41 % Elastan; Einsatzfutter: 74 % Polyester/26 % Elastan; Polster: 100 % Polyurethan Polsterrückseite: 100 % Polyester;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
- Style: DM0526-010
Größe und Passform
- Model 1 trägt Größe S (A–C) und hat einen Brustumfang von 86 cm.
- Model 2 trägt Größe 2X (C–E) und hat einen Brustumfang von 122 cm.
- Enge Passform: eng anliegend und passgenau
- Leichter Halt: Fühlt sich an, wie eine weiche Umarmung mit viel Bewegungsfreiheit
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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