Nike Alate Minimalist Sport-BH mit Polster und leichtem Halt

Nike Alate Minimalist

33,99 € 47,99 € 29 % Rabatt

Für die Abenteurer, die nur mit dem Notwendigsten um die Welt reisen. Diejenigen, die sich nicht scheuen, Outfits öfter zu tragen und die ihren Style kennen. Mit dem Alate Minimalist Sport-BH genießt du ganztägigen Halt, ohne auf Tragekomfort zu verzichten. Er besticht durch ein einzigartiges Dämpfungserlebnis, vollständig verstellbare Träger und ein flaches Design, das alles mitmacht. Mit weichem, schweißableitendem Material hält dich dieser Sport-BH den ganzen Tag lang angenehm trocken.

Für überall entwickelt

Ein herkömmlicher Haken- und Ösenverschluss auf der Rückseite und verstellbare Träger verleihen diesem BH das vielseitige Tragegefühl, das du brauchst, egal ob du den ganzen Tag lang unterwegs bist oder es dir gemütlich machst. Mit genau dem richtigen Stretch beim Tragen erlangt der BH zwischen den Einsätzen seine Form zurück und behält sie bei, damit er jedes Mal perfekt sitzt.

Kaum spürbar

Das unglaublich leichte, angeraute Material und das abgerundete Band passen sich deinen Bewegungen an. Superweiches Mesh innen sorgt für ein leichtes, atmungsaktives Tragegefühl. Der untere Ausschnitt und die dünneren Träger gewährleisten minimale Abdeckung, ohne dabei den Halt zu beeinträchtigen.

Kühl und trocken

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst. Perforationen vorne in der Mitte sorgen für Atmungsaktivität in diesem wärmeintensiven Bereich.

Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit

Elastische, weiche, speziell entwickelte Polster sorgen für rutschfesten Halt bei Bewegungen. Die Sanuhr-Form zwischen den Körbchen sorgt für zusätzliche Atmungsaktivität.