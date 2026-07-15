A'ja Wilson Dri-FIT Basketballshorts (ca. 10 cm) (Damen)

MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Mit kompromisslosem Komfort kannst du dein Bestes geben. Diese gefütterten Mesh-Shorts sind schweißableitend und atmungsaktiv. Sie verfügen über einen abgerundeten Saum und eine großzügig geschnittene Passform, damit du auf dem Platz schnelle Richtungswechsel wie A'ja vollziehen kannst.
A'ja Wilson
Mit kompromisslosem Komfort kannst du dein Bestes geben. Diese gefütterten Mesh-Shorts sind schweißableitend und atmungsaktiv. Sie verfügen über einen abgerundeten Saum und eine großzügig geschnittene Passform, damit du auf dem Platz schnelle Richtungswechsel wie A'ja vollziehen kannst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
MilicaB375034733
Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!
A'ja Wilson