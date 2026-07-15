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A'ja Wilson Dri-FIT Basketballshorts (ca. 10 cm) (Damen) - Schwarz/Weiß

Recyclingmaterialien

A'ja Wilson

Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 10 cm) (Damen)

54,99 €
Schwarz/Weiß
Hyper Pink/Schwarz
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Mit kompromisslosem Komfort kannst du dein Bestes geben. Diese gefütterten Mesh-Shorts sind schweißableitend und atmungsaktiv. Sie verfügen über einen abgerundeten Saum und eine großzügig geschnittene Passform, damit du auf dem Platz schnelle Richtungswechsel wie A'ja vollziehen kannst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: II4213-010

A'ja Wilson

54,99 €

Mit kompromisslosem Komfort kannst du dein Bestes geben. Diese gefütterten Mesh-Shorts sind schweißableitend und atmungsaktiv. Sie verfügen über einen abgerundeten Saum und eine großzügig geschnittene Passform, damit du auf dem Platz schnelle Richtungswechsel wie A'ja vollziehen kannst.

Vorteile

  • A'jas Logo basiert auf dem Stern, den sie immer in ihrer Unterschrift zeichnet. Ihr Logo ist stark, mutig und verspielt – genau wie die Energie, die sie auf den Court bringt.
  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Roll den Bund nach unten, damit das Marken-Jacquard-Gummiband voll zur Geltung kommt.

Produktinformationen

  • A'ja-Wilson-Logo
  • Swoosh
  • Taschen
  • Mesh/Futter/Taschenbeutel: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: II4213-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • MilicaB375034733

    Very comfortable shorts! Wearing them over summer and they are supper comfy and breathable. Recommend!

A'ja Wilson Dri-FIT Basketballshorts (ca. 10 cm) (Damen)

A'ja Wilson

54,99 €

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