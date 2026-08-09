A'ja Wilson A'symmetric wendbares Dri-FIT Basketballoberteil (Damen)

Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Kompromissloser Tragekomfort trifft auf kompromisslose Haltung. Mach es wie A’ja Wilson und zeig in diesem asymmetrischen Top deine mutige Seite. Das glatte, schnell trocknende Material sorgt dafür, dass du immer bereit bist, richtig loszulegen. Dank des wendbaren Designs kannst du das Outfit ganz nach deinem Geschmack gestalten – genau wie A’ja.
A'ja Wilson
Kompromissloser Tragekomfort trifft auf kompromisslose Haltung. Mach es wie A’ja Wilson und zeig in diesem asymmetrischen Top deine mutige Seite. Das glatte, schnell trocknende Material sorgt dafür, dass du immer bereit bist, richtig loszulegen. Dank des wendbaren Designs kannst du das Outfit ganz nach deinem Geschmack gestalten – genau wie A’ja.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
A'ja Wilson