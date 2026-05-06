Nike Air Rift Schuh (Damen)

Comfy & Stylish
LexS36479202
Omg I’m in love. I wear between 8.5-9, I ordered a 9 and still have a little room in the toe. Super comfy and stylish.
Wenn du barfuß laufen möchtest, aber einen Schuh brauchst, dann ist der Air Rift die perfekte Wahl. Verstellbare Riemen erleichtern das An- und Ausziehen dieses Designs mit geteilten Zehen. Dann noch etwas Air-Dämpfung im Fersenbereich und du hast das Gefühl, als würdest du barfuß laufen.
Nike Air Rift
Wenn du barfuß laufen möchtest, aber einen Schuh brauchst, dann ist der Air Rift die perfekte Wahl. Verstellbare Riemen erleichtern das An- und Ausziehen dieses Designs mit geteilten Zehen. Dann noch etwas Air-Dämpfung im Fersenbereich und du hast das Gefühl, als würdest du barfuß laufen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Comfy & Stylish
LexS36479202
Omg I’m in love. I wear between 8.5-9, I ordered a 9 and still have a little room in the toe. Super comfy and stylish.
Emilie633773996
Parfaite 👍🏻confortable et originale Super contente de mon achat Envoie rapide
Yanina262344970
Loooove them! So stylish and comfortable!
Nike Air Rift