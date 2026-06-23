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Hoch bewertet
Nike Air Rift Breathe Damenschuh - Weiß/Pure Platinum

Nike Air Rift Breathe

Damenschuh

119,99 €
Weiß/Pure Platinum
Schwarz/Weiß/Cool Grey
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Mit dem Nike Air Rift Breathe erhältst du einen perfekten Look für warmes Wetter. Mit den Klettverschluss-Details kannst du ganz bequem in dieses Design mit geteilten Zehen schlüpfen, das auf dem Original aus dem Jahr 1996 basiert. Die Nike Air-Dämpfung in der Ferse und die weiche Schaumstoff-Mittelsohle sorgen für ein weicheres Tragegefühl als je zuvor und verleihen jedem Schritt ein sonniges Strandgefühl.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Pure Platinum
  • Style: 848386-100

Nike Air Rift Breathe

119,99 €

FRISCHER SOMMERSPASS RUNDUM.

Mit dem Nike Air Rift Breathe erhältst du einen perfekten Look für warmes Wetter. Mit den Klettverschluss-Details kannst du ganz bequem in dieses Design mit geteilten Zehen schlüpfen, das auf dem Original aus dem Jahr 1996 basiert. Die Nike Air-Dämpfung in der Ferse und die weiche Schaumstoff-Mittelsohle sorgen für ein weicheres Tragegefühl als je zuvor und verleihen jedem Schritt ein sonniges Strandgefühl.

Vorteile

  • Das Nike Tech Ultramesh-Obermaterial sorgt für ein luftiges, leichtes Tragegefühl und verleiht Struktur und Tiefe.
  • Das Design mit geteilten Zehen sorgt für ein barfußähnliches Tragegefühl und besticht durch den originalen Vibe von 1996.
  • Mit dem Mittelfußriemen und Fersenriemen kannst du den Tragekomfort personalisieren.
  • Das Air-Sole-Element in der Ferse sorgt mit einer weichen Schaumstoff-Mittelsohle für ein weiches Tragegefühl.
  • Eine perforierte Einlegesohle sorgt für Atmungsaktivität und verleiht dir ein luxuriöses, weiches Tragegefühl.
  • Gummidetails an der Außensohle mit robustem Profil sorgen für zusätzliche Strapazierfähigkeit und Traktion

Produktinformationen

  • Aufgestickter Swoosh
  • Klettverschlüsse
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Pure Platinum
  • Style: 848386-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (49)

4.4 Sterne

  • way more comfortable than i thought

    Bucky

    i got these bc i thought they were so cute but they have been so much more comfortable than i could have imagined!

  • Simply the best!

    carla.adem1307

    These are the most comfortable trainers ever! I can not tell you how many pairs I have had since they were released years ago! Highly recommended! And super speedy shipping too!

  • They So Comfortable and can dress up or down🙋‍♀️

    NakeishaL266594286

    I love these Sneakers 💯so much Nike Need to Make More Colors I have been waiting for need Colors over a year and they still just have The same Black and White 😔that I Already Purchase🤷‍♀️

Nike Air Rift Breathe Damenschuh

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