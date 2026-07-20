Nike Air Max Plus VII Schuh (Herren)

Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Diese Version des Plus greift eine Silhouette aus den 90er-Jahren auf und verleiht ihr die Energie des Y2K-Cyberspace. Beim 7 wurde die klassische Gitterstruktur des Originals zugunsten eines gepunkteten Überzugs im Obermaterial aufgegeben. Skorpion-Grafiken auf der Lasche sorgen für zusätzlichen Biss.
Nike Air Max Plus VII
Diese Version des Plus greift eine Silhouette aus den 90er-Jahren auf und verleiht ihr die Energie des Y2K-Cyberspace. Beim 7 wurde die klassische Gitterstruktur des Originals zugunsten eines gepunkteten Überzugs im Obermaterial aufgegeben. Skorpion-Grafiken auf der Lasche sorgen für zusätzlichen Biss.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Antoine968175515
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