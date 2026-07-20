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Nike Air Max Plus VII Schuh (Herren) - Schwarz/Gamma Blue/Chrome

Nike Air Max Plus VII

Herrenschuh

199,99 €
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Diese Version des Plus greift eine Silhouette aus den 90er-Jahren auf und verleiht ihr die Energie des Y2K-Cyberspace. Beim 7 wurde die klassische Gitterstruktur des Originals zugunsten eines gepunkteten Überzugs im Obermaterial aufgegeben. Skorpion-Grafiken auf der Lasche sorgen für zusätzlichen Biss.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Chrome
  • Style: IQ9429-001

Nike Air Max Plus VII

199,99 €

Diese Version des Plus greift eine Silhouette aus den 90er-Jahren auf und verleiht ihr die Energie des Y2K-Cyberspace. Beim 7 wurde die klassische Gitterstruktur des Originals zugunsten eines gepunkteten Überzugs im Obermaterial aufgegeben. Skorpion-Grafiken auf der Lasche sorgen für zusätzlichen Biss.

Vorteile

  • Das Mesh-Obermaterial mit Kunstlederakzenten ist strapazierfähig und atmungsaktiv.
  • Das Fußgewölbe im Mittelfuß schafft ein stützendes Tragegefühl.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Chrome
  • Style: IQ9429-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Antoine968175515

    Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!

Nike Air Max Plus VII Schuh (Herren)

Nike Air Max Plus VII

199,99 €

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