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Hoch bewertet
Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé" Schuh (Herren) - Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Schwarz/Barely Volt

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"

Herrenschuh

30 % Rabatt
Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Schwarz/Barely Volt
Weiß/Schwarz/Smoke Grey/Weiß
Schwarz/Schwarz/Anthracite/Schwarz
Weiß/Blue Crystal/Metallic Silver/Weiß
Light Smoke Grey/Dark Smoke Grey/Hot Curry
Schwarz/Dark Smoke Grey/Metallic Pewter/Illusion Green
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Kylian Mbappé war schon immer ein Fan des Air Max Plus VII. Da ist es keine Überraschung, dass er ihn als Inspiration für seinen Performance-Schuh nutzte. Diese Version des TN7 ist das Gegenstück für den Alltag zu Kylians Fußballschuh. Schau dir unbedingt das spezielle Laschenlabel und das Farbschema an.


  • Gezeigte Farbe: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Schwarz/Barely Volt
  • Style: HQ2197-200

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"

30 % Rabatt

Kylian Mbappé war schon immer ein Fan des Air Max Plus VII. Da ist es keine Überraschung, dass er ihn als Inspiration für seinen Performance-Schuh nutzte. Diese Version des TN7 ist das Gegenstück für den Alltag zu Kylians Fußballschuh. Schau dir unbedingt das spezielle Laschenlabel und das Farbschema an.

Vorteile

  • Das Mesh-Obermaterial mit Kunstlederakzenten ist strapazierfähig und atmungsaktiv.
  • Das Fußgewölbe im Mittelfuß sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
  • Nike Air-Elemente sorgen für leichtgewichtige Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle ermöglicht eine hervorragende Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Schwarz/Barely Volt
  • Style: HQ2197-200

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (80)

4.4 Sterne

  • Nike Air Max Plus VII

    AntonínN62264398

    Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty

  • A little on the heavy side.

    Aaron197386982

    Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.

  • Review

    Lakesha C

    The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé" Schuh (Herren)

Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"

30 % Rabatt

Vervollständige den Look

Item 3 of 7

Ein Grundstein der Kultur

Als der Nike Air Max Plus in den 90ern auf den Markt kam, wurde er in den Straßen von Paris ein unverkennbares Zeichen für Tempo, Style und Street Cred.

Zwei Ikonen. Eine DNA.

Mit dem neuen Mercurial Superfly und Air Max Plus VII wird der Style der Pariser Hinterhöfe für Kylian Mbappé neu interpretiert.