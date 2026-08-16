Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé" Schuh (Herren)

Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
Kylian Mbappé war schon immer ein Fan des Air Max Plus VII. Da ist es keine Überraschung, dass er ihn als Inspiration für seinen Performance-Schuh nutzte. Diese Version des TN7 ist das Gegenstück für den Alltag zu Kylians Fußballschuh. Schau dir unbedingt das spezielle Laschenlabel und das Farbschema an.
Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"
Kylian Mbappé war schon immer ein Fan des Air Max Plus VII. Da ist es keine Überraschung, dass er ihn als Inspiration für seinen Performance-Schuh nutzte. Diese Version des TN7 ist das Gegenstück für den Alltag zu Kylians Fußballschuh. Schau dir unbedingt das spezielle Laschenlabel und das Farbschema an.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.4 Sterne
Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
A little on the heavy side.
Aaron197386982
Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.
Review
Lakesha C
The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey
Nike Air Max Plus VII "Kylian Mbappé"
Als der Nike Air Max Plus in den 90ern auf den Markt kam, wurde er in den Straßen von Paris ein unverkennbares Zeichen für Tempo, Style und Street Cred.
Mit dem neuen Mercurial Superfly und Air Max Plus VII wird der Style der Pariser Hinterhöfe für Kylian Mbappé neu interpretiert.