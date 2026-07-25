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Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Schuh (Herren) - Schwarz/Chrome/Gamma Blue

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

Schuhe für Herren

189,99 €
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Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Dieser elegante Farbgebung hat mit Skorpion-Grafiken auf der Lasche zusätzlichen Biss. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Chrome/Gamma Blue
  • Style: IM9624-001

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion"

189,99 €

Mit dem Air Max Plus legst du einen markanten Auftritt hin. Das auffällige Caging heizt deinen Look auf und luftiges Mesh hält dich schön kühl. Dieser elegante Farbgebung hat mit Skorpion-Grafiken auf der Lasche zusätzlichen Biss. Mit der sichtbaren Dämpfung zeigst du deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.

Vorteile

  • Das Textil-Obermaterial mit Kunstlederakzenten ist strapazierfähig und atmungsaktiv.
  • Das Fußgewölbe im Mittelfuß schafft ein stützendes Tragegefühl.
  • Nike Air-Elemente sorgen für leichtgewichtige Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle ermöglicht eine hervorragende Traktion.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Chrome/Gamma Blue
  • Style: IM9624-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

3 Sterne

  • AdemY721434952

    Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh

  • DAVIDM28103237

    Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas

Nike Air Max Plus Premium "Scorpion" Schuh (Herren)

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