Nike Air Max Plus OG Premium Schuh (Herren)

Cheaply Made Shoe
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Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.
Feiere den Fußball auf seiner größten Bühne mit diesem Air Max Plus. Diese Version ersetzt die traditionellen Le-Tricolore-Farben durch Mint- und Kupfertöne als Hommage an die Patina auf der Freiheitsstatue und verleiht dem legendären Sneaker eine dezente „Allez les Bleus!“-Energie. Das Caging über Kunstleder und Textil heizt deinem Look ein. Und mit der sichtbaren Air-Max-Dämpfung zeigst du stolz deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.
Nike Air Max Plus OG Premium
Feiere den Fußball auf seiner größten Bühne mit diesem Air Max Plus. Diese Version ersetzt die traditionellen Le-Tricolore-Farben durch Mint- und Kupfertöne als Hommage an die Patina auf der Freiheitsstatue und verleiht dem legendären Sneaker eine dezente „Allez les Bleus!“-Energie. Das Caging über Kunstleder und Textil heizt deinem Look ein. Und mit der sichtbaren Air-Max-Dämpfung zeigst du stolz deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.
Nike Air Max Plus OG Premium