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Nike Air Max Plus OG Premium Schuh (Herren) - Multi-Color/Multi-Color/Monarch/Schwarz

Nike Air Max Plus OG Premium

Herrenschuh

30 % Rabatt
Multi-Color/Multi-Color/Monarch/Schwarz
Weiß/Schwarz/Blue Crystal
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Feiere den Fußball auf seiner größten Bühne mit diesem Air Max Plus. Diese Version ersetzt die traditionellen Le-Tricolore-Farben durch Mint- und Kupfertöne als Hommage an die Patina auf der Freiheitsstatue und verleiht dem legendären Sneaker eine dezente „Allez les Bleus!“-Energie. Das Caging über Kunstleder und Textil heizt deinem Look ein. Und mit der sichtbaren Air-Max-Dämpfung zeigst du stolz deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.


  • Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Monarch/Schwarz
  • Style: IQ0168-900

Nike Air Max Plus OG Premium

30 % Rabatt

Feiere den Fußball auf seiner größten Bühne mit diesem Air Max Plus. Diese Version ersetzt die traditionellen Le-Tricolore-Farben durch Mint- und Kupfertöne als Hommage an die Patina auf der Freiheitsstatue und verleiht dem legendären Sneaker eine dezente „Allez les Bleus!“-Energie. Das Caging über Kunstleder und Textil heizt deinem Look ein. Und mit der sichtbaren Air-Max-Dämpfung zeigst du stolz deinen Style, ohne auf Tragekomfort verzichten zu müssen.

Vorteile

  • Das Fußgewölbe im Mittelfuß schafft ein stützendes Tragegefühl.
  • Nike Air-Elemente sorgen für leichtgewichtige Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle ermöglicht eine hervorragende Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Monarch/Schwarz
  • Style: IQ0168-900

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

1 Stern

  • Cheaply Made Shoe

    Ned449d8b33aa324962808f8c66a1d63980

    Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.

Nike Air Max Plus OG Premium Schuh (Herren)

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