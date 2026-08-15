Nike Air Max Plus 3 Schuh (Herren)

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Dieser Air Max Plus 3 ehrt seine Tradition mit einer dezenten Hommage an seine Vorgänger. Die Schaumstoffdämpfung und Max Air-Elemente sorgen für bewährte Sprungkraft und Tragekomfort bei jedem Schritt. Futuristische Designlinien und elegante Details bringen diesen Schuh mit einem auffälligen Style in die Gegenwart.
Nike Air Max Plus 3
Dieser Air Max Plus 3 ehrt seine Tradition mit einer dezenten Hommage an seine Vorgänger. Die Schaumstoffdämpfung und Max Air-Elemente sorgen für bewährte Sprungkraft und Tragekomfort bei jedem Schritt. Futuristische Designlinien und elegante Details bringen diesen Schuh mit einem auffälligen Style in die Gegenwart.
Die revolutionäre Air-Technologie kam im Jahr 1978 zum ersten Mal in Schuhen von Nike zum Einsatz. 1987 feierte dann der Air Max 1 sein Debüt – mit sichtbarer Air-Technologie in der Ferse. Plötzlich war der Tragekomfort der Air-Dämpfung nicht mehr nur spürbar, sondern auch zu sehen. Seitdem sind Air Max Schuhe der nächsten Generation mit ihren auffälligen Farbkombinationen und der zuverlässigen, leichtgewichtigen Dämpfung sowohl bei Athlet:innen als auch bei Sammler:innen sehr beliebt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf
J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée
Air Max Plus 3
GerardG220302696
Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.
Nike Air Max Plus 3