Nike Air Max Moto 2K Schuh (Herren)

Taille 47 parfaite
brigitte518719557
Parfaites Légères et très joli look
Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto ist bereit für die nächste Tour. Ein Obermaterial aus Ripstop und Knebel-Schnürsenkel ergänzen die von Performance inspirierten Details und das Max Air-Element in der Ferse.
Nike Air Max Moto 2K
Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto ist bereit für die nächste Tour. Ein Obermaterial aus Ripstop und Knebel-Schnürsenkel ergänzen die von Performance inspirierten Details und das Max Air-Element in der Ferse.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.7 Sterne
Taille 47 parfaite
brigitte518719557
Parfaites Légères et très joli look
Incredible shoes but size up one whole size.
BrandonD711548387
Buy these shoes one size up, trust me. I have several pair of these shoes and they are the most comfortable Nikes I own.
RollandC820324734
Great shoe. Comfortable but the outer/topline of the shoe feels like I’ll bust through them if I walk to fast.
Nike Air Max Moto 2K