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Nike Air Max Moto 2K Schuh (Herren) - Weiß/Metallic Silver/Photon Dust/Schwarz

Nike Air Max Moto 2K

Herrenschuh

129,99 €
Weiß/Metallic Silver/Photon Dust/Schwarz
Smoke Grey/Anthracite/Pink Foam/Weiß
Schwarz/Metallic Dark Grey/Dark Smoke Grey
Weiß/Wolf Grey/Royal Pulse/Concord
Weiß/Light Armory Blue/Metallic Silver/Schwarz
Weiß/Schwarz/Wolf Grey/Metallic Silver
Light Orewood Brown/Phantom/Sanddrift/Summit White
Vast Grey/College Grey/Iron Grey/Vast Grey
Photon Dust/Metallic Silver/Light Smoke Grey/Anthracite
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Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Metallic-Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Metallic Silver/Photon Dust/Schwarz
  • Style: IO9279-100

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Metallic-Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.

Vorteile

  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Die Schaumstoff-Mittelsohle bietet ein hohes Maß an Dämpfung.
  • Die Gummi-Außensohle sorgt für Strapazierfähigkeit und Grip.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Weiß/Metallic Silver/Photon Dust/Schwarz
  • Style: IO9279-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (42)

4.5 Sterne

  • 1/2 Size Up

    JackD522105363

    Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.

  • AnjaF388205822

    Alles top, Passform gut und schaut gut aus

  • Great support for everyday wear and workouts. I’m very happy with my purchase and would definitely buy Nike again. Highly recommended!

    NATALIA82085074

    * Excellent Comfort and Quality * Perfect Fit, Great Style * Comfortable and Stylish Sneakers * Exceeded My Expectations * Excellent Shoes for Everyday Wear * Great Support and Amazing Comfort * Worth Every Penny * Fantastic Quality and Comfort * My New Favorite Sneakers * Highly Recommend These Nike Shoes

Nike Air Max Moto 2K Schuh (Herren)

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

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