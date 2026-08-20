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Nike Air Max Moto 2K Schuh (Damen) - Weiß/Metallic Silver/Midnight Navy/Hydrogen Blue

Nike Air Max Moto 2K

Damenschuh

30 % Rabatt

Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Metallic-Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Metallic Silver/Midnight Navy/Hydrogen Blue
  • Style: IH7803-100

Nike Air Max Moto 2K

30 % Rabatt

Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Metallic-Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.

Vorteile

  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Das Obermaterial aus Wildleder und Textil gibt dem Schuh einen mehrlagigen Look, der alles mitmacht.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Weiß/Metallic Silver/Midnight Navy/Hydrogen Blue
  • Style: IH7803-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Air Max Moto 2K Schuh (Damen)

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    30 % Rabatt