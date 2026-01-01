Nike Air Max
Herren-Webjacke
Traditioneller Air Max-Style trifft auf klassischen Tragekomfort. Diese schlichte Jacke in einer optimierten Passform besteht aus leichtem Taft mit schweißableitender Technologie für hohen Tragekomfort. Dezente Reißverschlusstaschen auf der Brust bieten sicheren Stauraum.
- Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Cool Grey/Schwarz
- Style: IU5683-012
Nike Air Max
Traditioneller Air Max-Style trifft auf klassischen Tragekomfort. Diese schlichte Jacke in einer optimierten Passform besteht aus leichtem Taft mit schweißableitender Technologie für hohen Tragekomfort. Dezente Reißverschlusstaschen auf der Brust bieten sicheren Stauraum.
Produktinformationen
- Elastisches Material an Saum und Bündchen
- Elastischer Kordelzug an der Kapuze
- Reflektierende Designdetails
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Body: 94 % Nylon / 6 % Elastan. Futter: 100 % Polyester;
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Wolf Grey/Cool Grey/Schwarz
- Style: IU5683-012
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 180 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Air Max.
Nike Air Max