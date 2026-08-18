Nike Air Max Fire Schuh (jüngere Kinder)

Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
Stützend und schmal – der Fire ist ein heißer Neuzugang in der Air Max Familie. Inspiriert von diversen Feldsportarten und der digitalen Welt verleiht er dir einen stylishen Look, der für die Zukunft gemacht wurde. Kunstleder sorgt für Strapazierfähigkeit und ein Max Air-Element für bequeme Dämpfung, die du den ganzen Tag über spürst.
Nike Air Max Fire
Stützend und schmal – der Fire ist ein heißer Neuzugang in der Air Max Familie. Inspiriert von diversen Feldsportarten und der digitalen Welt verleiht er dir einen stylishen Look, der für die Zukunft gemacht wurde. Kunstleder sorgt für Strapazierfähigkeit und ein Max Air-Element für bequeme Dämpfung, die du den ganzen Tag über spürst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
DiegoZ837664646
Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.
Kanon
Fredric813261618
Rätt storlek och super näjd
Nike Air Max Fire