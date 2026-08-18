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Nike Air Max Fire Schuh (jüngere Kinder) - Schwarz/Metallic Silver/Gamma Blue

Nike Air Max Fire

Schuh (jüngere Kinder)

74,99 €
Schwarz/Metallic Silver/Gamma Blue
Schwarz/Weiß
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Stützend und schmal – der Fire ist ein heißer Neuzugang in der Air Max Familie. Inspiriert von diversen Feldsportarten und der digitalen Welt verleiht er dir einen stylishen Look, der für die Zukunft gemacht wurde. Kunstleder sorgt für Strapazierfähigkeit und ein Max Air-Element für bequeme Dämpfung, die du den ganzen Tag über spürst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Style: II6557-013

Nike Air Max Fire

74,99 €

Stützend und schmal – der Fire ist ein heißer Neuzugang in der Air Max Familie. Inspiriert von diversen Feldsportarten und der digitalen Welt verleiht er dir einen stylishen Look, der für die Zukunft gemacht wurde. Kunstleder sorgt für Strapazierfähigkeit und ein Max Air-Element für bequeme Dämpfung, die du den ganzen Tag über spürst.

Produktinformationen

  • Kunstleder-Obermaterial
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Zuglaschen an Lasche und Ferse
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Elastische Schnürsenkel
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Style: II6557-013

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (5)

5 Sterne

  • Excellent

    Shirley203975606

    My grandson loved them they are comfortable on him

  • DiegoZ837664646

    Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.

  • Kanon

    Fredric813261618

    Rätt storlek och super näjd

Nike Air Max Fire Schuh (jüngere Kinder)

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