Nike Air Max DN8 Be True By You
Personalisierbarer Schuh
Be True, by you. Nike setzt sich für die LGBTQIA+-Community ein und hat deshalb die Initiative „Be True“ ins Leben gerufen. Das Ziel ist, mehr Inklusion im Sport zu erreichen. Die Kollektion feiert ein Spektrum in Bewegung mit mehrschichtigen, dimensionalen Farben und holographischen Details in allen Farben der Regenbogenflagge. Dieser elegante DN8 kann vom Überzug bis zur Außensohle individuell gestaltet werden. So entwickelst du den Look, der perfekt zu deinem Style passt. Zu deinen Schuhen gehört eine süße Regenbogen-Kordelzugtasche und ein schillernder Karabiner, denn zu jedem Outfit braucht man die passenden Accessoires.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: IV4699-900
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Air Max DN8 Be True By You
Be True, by you. Nike setzt sich für die LGBTQIA+-Community ein und hat deshalb die Initiative „Be True“ ins Leben gerufen. Das Ziel ist, mehr Inklusion im Sport zu erreichen. Die Kollektion feiert ein Spektrum in Bewegung mit mehrschichtigen, dimensionalen Farben und holographischen Details in allen Farben der Regenbogenflagge. Dieser elegante DN8 kann vom Überzug bis zur Außensohle individuell gestaltet werden. So entwickelst du den Look, der perfekt zu deinem Style passt. Zu deinen Schuhen gehört eine süße Regenbogen-Kordelzugtasche und ein schillernder Karabiner, denn zu jedem Outfit braucht man die passenden Accessoires.
Was ist deine Basis?
Du kannst zwischen Überzügen in Schwarz oder Chalk wählen und sie mit einer kunterbunten oder einfarbigen Farbgebung kombinieren, um für mehr Dimension zu sorgen. Vergiss nicht, dich zwischen einem klassischen Air Max-Logo auf der Lasche oder einem individuellen holografischen "Be True"-Logo zu entscheiden!
Zeit für Farbe
Gibt es etwas Besseres als einen kunterbunten Air? Du kannst die Farben der Air-Tube des DN8 unabhängig voneinander personalisieren oder dich für einen auffälligen, einfarbigen Look entscheiden.
Verleih ihm deine persönliche Note
Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Mit bis zu 9 Zeichen auf dem Nahtbesatz an der Seite der Schuhe kannst du kreativ werden. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.
Weitere Vorteile
- Das Dynamic Air-System besteht aus Doppelkammer-Tubes mit optimierten Druckstufen. So kann sich der Luftstrom in jedem Satz von Tubes an die Kompression anpassen, was für ein personalisiertes Dämpfungserlebnis sorgt.
- Das geformte Obermaterial ist mit einem leichten Mesh überzogen, während das offene Mesh in den seitlichen Schlitzen mehr Atmungsaktivität bietet. Die Designlinien strahlen einen durchgehend energiegeladenen Look aus.
- Der Fersenclip aus Kunststoff sichert deinen Fuß und bietet mehr Halt.
- Der zusätzliche Überzug an der Zehenspitze sorgt für Strapazierfähigkeit.
Nike By You Details
- Unsere Member sind einzigartig, und deine Schuhe sind es auch. Jedes Paar wird sorgfältig von Hand gefertigt. Das Warten lohnt sich.
- Mit unserem 3D-Builder kannst du sehen, wie deine Kreation beim Experimentieren mit allen möglichen Designoptionen zum Leben erweckt wird.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: IV4699-900
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Keine Bewertungen
Nike Air Max DN8 Be True By You
Weitere Infos
Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.