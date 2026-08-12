Nike Air Max Alpha Trainer 6 Workout-Schuh (Herren)

Nike Air Max Alpha Trainer 6

89,99 €

Der Air Max Alpha Trainer 6 ist stabil und bequem und vereint so das Beste aus beiden Welten für deine härtesten Workouts. Die flache, breite Basis verhindert, dass du nachgibst, sodass du deine Ziele erreichen kannst. Die robuste Ferse mit sichtbarer "Performance Air"-Dämpfung bietet zuverlässigen Halt, wenn du alles gibst.

Stabilität: Hoch

Je stützender der Schuh, desto mehr Stabilität verleiht er deinem Stand. Eine Kombination aus abgestimmtem Support und gezielt platzierter Dämpfung gibt dir ein sicheres Gefühl bei jedem Schritt. Das Max Air-Element der Ferse wurde für noch besseren Halt optimiert. Die flache, breite Fußsohle mit dem verbesserten Gummiprofilmuster sorgt für Stabilität und Traktion.

Dämpfung: Hoch

Die Dämpfung unter dem Vorfuß und der Ferse schont deine Füße bei deinen Workouts. Die Schaumstoff-Mittelsohle mit Max Air-Element in der Ferse dämpft deinen Fuß und sorgt für lang anhaltenden Tragekomfort. Der Schaumstoffkragen polstert den Knöchel bei allen Bewegungen.

Flexibilität: Moderat

Je mehr Flexibilität in der Mittel- und Außensohle steckt, desto besser kannst du dich auf natürliche Art und Weise bewegen. Die Flexkerben im Vorfuß wurden für Ausfallschritte entwickelt.

Griffiges Gummimaterial

Das Gummi ist an den Seiten des Schuhs hochgezogen und ermöglicht so festen Halt bei seitlichen Bewegungen.