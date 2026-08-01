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Hoch bewertet
Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren) - Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil

Nike Air Max 95 Big Bubble

Herrenschuh

189,99 €
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Groß. Markant. Federung. Das Design der "Big Bubble"-Edition des 95 bleibt dem Original treu, während das Obermaterial von wellenförmigen Schichten aus Kunstleder und luftigem Mesh abgerundet wird. Werte deinen Style mit etwas mehr Air auf.


  • Gezeigte Farbe: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Style: IM9605-200

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Groß. Markant. Federung. Das Design der "Big Bubble"-Edition des 95 bleibt dem Original treu, während das Obermaterial von wellenförmigen Schichten aus Kunstleder und luftigem Mesh abgerundet wird. Werte deinen Style mit etwas mehr Air auf.

Vorteile

  • Das Obermaterial besteht aus einer Kombination aus Kunstleder und luftigem Textilmaterial. So entsteht ein Lagenlook, der den Schuh langlebig macht.
  • Das sichtbare Max Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Flexkerben in der Mittelsohle/Außensohle sorgen für ungeingeschränkte Bewegungsfreiheit.
  • Der Schuh soll an den menschlichen Körper erinnern: Die Mittelsohle/Außensohle ist die Wirbelsäule, die Einsätze auf dem Obermaterial sind die Muskeln und die Schnürung die Rippen des Schuhs.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Cream II/Light Orewood Brown/Newsprint/Moon Fossil
  • Style: IM9605-200

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (19)

4.8 Sterne

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

  • Perfectas

    jhalarc

    Eran un regalo y le encantaron a mi hijo

Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren)

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

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