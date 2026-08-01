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Hoch bewertet
Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren) - Schwarz/Pure Platinum/Wolf Grey/Weiß

Nike Air Max 95 Big Bubble

Herrenschuh

189,99 €
Schwarz/Pure Platinum/Wolf Grey/Weiß
Smoke Grey/Anthracite/Schwarz/Racer Blue
Weiß/Schwarz/Reflect Silver/Royal Blue
Schwarz/Action Green/Anthracite/Photo Blue
Schwarz/Metallic Silver/Cool Grey/Weiß
Schwarz/Anthracite/Dark Smoke Grey/Schwarz
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Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen,⁣ wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. Diese Version kombiniert verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Pure Platinum/Wolf Grey/Weiß
  • Style: IV5767-003

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

Das ursprüngliche Design des Air Max 95 mit seinen einzigartigen,⁣ wellenförmigen Designlinien und der ist von der menschlichen Anatomie und der Track-Ästhetik der 90er Jahre inspiriert. Diese Version kombiniert verschiedene Materialien und eine sichtbare Dämpfung, die zusammen einen unglaublich bequemen mehrlagigen Look ergeben.

Vorteile

  • Beim Obermaterial ließ man sich vom menschlichen Körper inspirieren: die Mittelsohle/Außensohle ist die Wirbelsäule, die Einsätze auf dem Obermaterial sind die Muskeln und die Schnürsenkel die Rippen des Schuhs.
  • Die Kombination aus Echtleder, Kunstleder und Textil im Obermaterial sorgt für einen mehrlagigen, strapazierfähigen Look.
  • Das sichtbare Max Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Flexkerben in der Mittelsohle/Außensohle sorgen für ungeingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Pure Platinum/Wolf Grey/Weiß
  • Style: IV5767-003

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (19)

4.8 Sterne

  • Crisan358224612

    Bought it for my son. Fits nice. He boasts its really comfortable.

  • Ottime

    Rudi375829912

    Ottime, comode e sopratutto non si suda indossandole. Ottime anche con abbigliamento chesual. Sono bellissime davvero. TOP.

  • Perfectas

    jhalarc

    Eran un regalo y le encantaron a mi hijo

Nike Air Max 95 Big Bubble Schuh (Herren)

Nike Air Max 95 Big Bubble

189,99 €

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