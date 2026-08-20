 
Bild 1 von 8
Nike Air Max 90 Schuh (Herren) - Weiß/Aurora Blue/Weiß

Nike Air Max 90

Schuh (Herren)

159,99 €
Nike Air Max 90 Schuh (Herren) - Weiß/Aurora Blue/Weiß
Entwirf dein eigenes Nike By You Produkt

Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Farben sind gut kombinierbar und die sichtbare Dämpfung bietet viel Tragekomfort, egal wo du gerade unterwegs bist.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Aurora Blue/Weiß
  • Style: IZ2746-100

Nike Air Max 90

159,99 €

Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Farben sind gut kombinierbar und die sichtbare Dämpfung bietet viel Tragekomfort, egal wo du gerade unterwegs bist.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Echt- und Kunstleder mit synthetischen Überzügen sorgt für einen langlebigen, mehrlagigen Look.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Die Gummi-Außensohle mit Waffelprofil sorgt für Traktion und traditionellen Style.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Aurora Blue/Weiß
  • Style: IZ2746-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Keine Bewertungen

    Nike Air Max 90 Schuh (Herren)

    Nike Air Max 90

    159,99 €