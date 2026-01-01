Nike Air Max 90
Schuh (Herren)
Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Farben sind gut kombinierbar und die sichtbare Dämpfung bietet viel Tragekomfort, egal wo du gerade unterwegs bist.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Style: IV4695-001
Nike Air Max 90
Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Farben sind gut kombinierbar und die sichtbare Dämpfung bietet viel Tragekomfort, egal wo du gerade unterwegs bist.
Vorteile
- Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
- Das Obermaterial besteht aus hochwertigem Wildleder für einen luxuriösen Look und ein tolles Tragegefühl.
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
- Die Gummi-Außensohle mit Waffelprofil sorgt für Traktion und traditionellen Style.
Produktinformationen
- Niedrig geschnittener Schuhkragen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Style: IV4695-001
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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