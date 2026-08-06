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Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Schuh (Herren) - Schwarz/Gamma Blue/Ice/Chrome

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

Schuhe für Herren

149,99 €
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Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Metallic-Akzente und Skorpion-Details setzen ein markantes Statement, während die sichtbare Dämpfung Tragekomfort für unterwegs bietet.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Style: IQ9438-001

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion"

149,99 €

Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Metallic-Akzente und Skorpion-Details setzen ein markantes Statement, während die sichtbare Dämpfung Tragekomfort für unterwegs bietet.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Synthetik und echtem Leder mit synthetischen Überzügen sorgt für einen strapazierfähigen, mehrlagigen Look.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Die Gummi-Außensohle mit Waffelprofil sorgt für Traktion und traditionellen Style.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Gamma Blue/Ice/Chrome
  • Style: IQ9438-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (8)

4.9 Sterne

  • Happy customer.

    Oneal557477304

    Great product great color choice. Very happy with this new design. Keep them coming I appreciate it.

  • AM90´s premium scorpion edition rockt!

    MichaelP884435975

    nicer look, fit wie immer bei den 90s und die Farben sind genial. Einfach Premium

  • Super kwaliteit wat je gewend bent van Nikes

    Brian316417580

    Snel geleverd en echt een mooi paar schoenen mijn zoon vind dat ook die heeft namelijk dezelfde

Nike Air Max 90 Premium "Scorpion" Schuh (Herren)

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