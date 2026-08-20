Nike Air Max 90 Drift Schuh (Herren)

Nike Air Max 90 Drift
Herrenschuh
Der Air Max 90 Drift ist eine besonders strapazierfähige Option für deinen Schuhschrank. Verschiedene Strukturen, darunter robustes Ripstop und Gummi in Kombination mit Kunstleder, sorgen für einen vielschichtigen Look. Die Max Air-Dämpfung und die Außensohle mit Waffelprofil sorgen für Tragekomfort auf der Straße oder dem Trail.
- Gezeigte Farbe: Vast Grey/Weiß/Schwarz/Pencil Point
- Style: IO1908-078
Nike Air Max 90 Drift
Der Air Max 90 Drift ist eine besonders strapazierfähige Option für deinen Schuhschrank. Verschiedene Strukturen, darunter robustes Ripstop und Gummi in Kombination mit Kunstleder, sorgen für einen vielschichtigen Look. Die Max Air-Dämpfung und die Außensohle mit Waffelprofil sorgen für Tragekomfort auf der Straße oder dem Trail.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Kunstleder, Ribstop und Gummi sorgt für einen mehrschichtigen Look, der alles mitmacht.
- Die Schaumstoff-Mittelsohle und ein Max Air-Element in der Ferse sorgen für Dämpfung mit geringem Gewicht.
- Die Gummi-Außensohle mit Waffelprofil ermöglicht zusätzliche Traktion und einen coolen Style.
Produktinformationen
- Gepolsterter Schuhkragen
- Schaumstoff unter dem Fuß
- Gezeigte Farbe: Vast Grey/Weiß/Schwarz/Pencil Point
- Style: IO1908-078
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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