Sneakers for my 4 year old son
MiguelC824164954
Fun love the colors looks great on my son
Der Nike Air Max 270 besticht mit viel Air für kleine Füße. Die Air-Dämpfung ist von den Seiten bis zur Rückseite 270 Grad sichtbar. Außerdem sind diese Alltagsschuhe bequem für all ihre täglichen Abenteuer.
Nike Air Max 270
ALL ABOUT AIR.
Der Nike Air Max 270 besticht mit viel Air für kleine Füße. Die Air-Dämpfung ist von den Seiten bis zur Rückseite 270 Grad sichtbar. Außerdem sind diese Alltagsschuhe bequem für all ihre täglichen Abenteuer.
Das Material sorgt für eine atmungsaktive, strukturierte Passform am Fußrücken.
Das 270 Max Air-Element bedeutet, dass das Air-Element 270 Grad rund um den Schuh sichtbar ist. Der weiche Schaumstoff sorgt für dauerhafte Dämpfung.
Kerben in der Gummisohle sorgen für Flexibilität, damit sich jeder Schritt natürlich anfühlt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.5 Sterne
Sneakers for my 4 year old son
MiguelC824164954
Fun love the colors looks great on my son
Top
bianca690386634
Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie
The perfect fit
Troy12515518
Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike
Nike Air Max 270
Entdecke den Nike Air Max 270 Schuh für Babys und Kleinkinder
Das Material sorgt für eine atmungsaktive, strukturierte Passform am Fußrücken.
Dein kleiner Schatz kann das 270 Max Air-Element aus 270 Grad rund um den Schuh betrachten. Der weiche Schaumstoff sorgt für dauerhafte Dämpfung.
Kerben in der Gummisohle sorgen für Flexibilität, damit sich jeder Schritt natürlich anfühlt.