Nike Air Max 1 By You personalisierbarer Herrenschuh

Nike Air Max 1 By You

169,99 €

Der Nike Air Max 1 By You ist die Neuauflage der Sneaker-Legende, die im Jahr 1987 dominierte. Das mehrlagige Design eignet sich perfekt zum Experimentieren mit deinen Lieblingsfarbkombinationen. Dazu kommt eine Vielzahl an Außensohlen-Optionen und personalisierte Texten. So kannst du alles mischen und kombinieren, bis du deinen persönlichen Look kreiert hast.

Wähle deine Basis

Als Gummi-Außensohlen kannst du einfarbige Sohlen, Gum-Sohlen und transparente Sohlen wählen und so dezente oder auffällige Looks schaffen.

Zeit Farbe

Gestalte das Obermaterial auffällig mit kontrastierenden Farben oder schaffe dezente Akzente mit neutralen Tönen.

Verleih ihm deine persönliche Note

Behalte das originale "AIR" auf der Lasche auf der Rückseite oder entscheide dich für eine individuelle Botschaft mit bis zu 3 Zeichen.