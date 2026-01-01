Recyclingmaterialien
Air Jordan
Track-Jacket für Herren
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Fasern
Klassischer Track-Style trifft auf Jordan Heritage. Diese Jacke bietet leichten Tragekomfort in einer Silhouette, die sich leicht kombinieren lässt. Dezente Details repräsentieren das Jumpman-Vermächtnis.
- Gezeigte Farbe: Off Noir
- Style: HV0081-045
Air Jordan
Klassischer Track-Style trifft auf Jordan Heritage. Diese Jacke bietet leichten Tragekomfort in einer Silhouette, die sich leicht kombinieren lässt. Dezente Details repräsentieren das Jumpman-Vermächtnis.
Produktinformationen
- Importiert
- Body-Material vorne: 100 % Nylon; Body-Material hinten: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Gezeigte Farbe: Off Noir
- Style: HV0081-045
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 184 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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